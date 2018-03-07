"Укргидроэнерго" за год сократило прибыль на треть

Также отмечается, что чистый доход компании за этот период сократился на 5% - до 5,7 млрд грн.

Государственная компания "Укргидроэнерго", оператор украинских гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизила чистую прибыль на 33,6% - 1,466 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также отмечается, что чистый доход компании за отчетный период сократился на 5% - до 5,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2017 года "Укргидроэнерго" увеличило чистую прибыль на 12% - до 1,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт.

Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.