НАБУ открыло дело против членов НКРЭКУ за решения в пользу компании Ахметова - СМИ

В рамках досудебного расследования исследуются, в частности, обстоятельства принятия Нацкомиссией решений относительно порядка распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время принятия регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга «ДТЭК» бизнесмена Рината Ахметова.

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Об этом «Нашим грошам» стало известно во время допроса журналиста издания детективом НАБУ по этому поводу.

Производство возбуждено по ст. 364 и 191 УКУ.

«Из имеющихся материалов НАБУ видит, что в течение 2016-2017 годов служебные лица НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах обществ энергетического холдинга «ДТЭК», принимали регуляторные решения в пользу указанных обществ, вследствие чего вызваны тяжкие последствия интересам других производителей электроэнергии», - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования исследуются, в частности, обстоятельства принятия решений НКРЭКУ относительно порядка распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок».

Напомним, в декабре 2016 года по результатам ряда решений НКРЭКУ и Минэнергоугля госпредприятие «Энергорынок» перечислило компаниям «ДТЭК» 676 млн грн и еще 10 млн грн государственным энергокомпаниям по долгам. В то же время, по алгоритму, определенному законом «Об электроэнергетике», эти средства должны быть распределены между предприятиям тепловой, атомной, речной, альтернативной электрогенерации и «Укрэнерго». Однако, по решению НКРЭКУ, помимо теплогенерации, денег не получил никто.

В 2017-2018 годах НКРЭКУ и Минэнерго вновь приняли ряд решений, по которым «Энергорынок» взял кредит в размере 2 млрд грн. в «Ощадбанке» и отдал эти деньги предприятиям тепловой генерации для расчетов за уголь по долгам, накопленным по состоянию на 1 сентября 2017 года. Из этой суммы 1,48 млрд грн получила группа «ДТЭК», остальные разделили «Центрэнерго» и «Донбассэнерго». Компании других видов электрогенерации включительно с государственным «Енрегоатомом» опять не получили ничего, хотя эти средства по законному алгоритму должны делиться на всех.

Теплоэнергетики получили эти деньги бесплатно, выплату процентов по кредиту должен выполнять «Энергорынок». Деньги на проценты собирают с потребителей Украины в виде специальной надбавки к тарифу.

По данным бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету министров продлить на год срок возврата беспроцентных кредитов ГП «Энергорынок» для предприятий тепловой генерации на общую сумму 1,70 млрд грн. Эти средства им разрешено вернуть «Энергорынку» не весной 2018 года, а в 2019 году, пользуясь ими бесплатно.

Тариф тепловой генерации в 2018 году уже достиг 1,8 грн. за квт-час. Это на 125% выше, чем соответствующий тариф в 2015 году, когда выдавались впервые упомянутые авансы для тепловой генерации.

По итогам года «ДТЭК» показала рост EBITDA на 29% – до 23 млрд грн. Государственное ПАО «Центрэнерго» по итогам года показало рост чистой прибыли на 390% – до 1,9 млрд грн.

Напомним, группа «ДТЭК» Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации Украины.

С апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле «Роттердам+доставка морем+перевалка в порту». Это повлекло за собой стремительный рост тарифов для ТЭС. После введения в действие «роттердамской» формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания «ICU».

Совладельцем «ICU» был ранее уволен министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ через так называемую формулу «Роттердам+».