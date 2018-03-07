"Нужно срочно вводить приоритет украинского угля над импортным" - профсоюз горняков Донбасса

В профсоюзе отметили, что правительство должно срочно рассмотреть вопрос приоритетности угля, что добывается в Украине, над импортом.

Чтобы помочь отечественной угольной отрасли, в правительстве должны срочно рассмотреть вопрос приоритетности угля, что добывается в Украине, над импортом. Такое мнение озвучил председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.

"Я абсолютно поддерживаю Манифест, который принят профсоюзами, и в части приоритета украинского угля, и в части перевода блоков котельных и станций с антрацита на другие группы угля. К сожалению, власти не решают проблемы шахтеров. О том, что нужно дать украинскому углю приоритет, мы, наш профсоюз, говорили еще летом 2014 года. Но этот вопрос так и не был решен ни при прежнем министре, ни при нынешнем", - отметил Николай Волынко.

Как уже сообщалось, 19 февраля на заседании Профсоюза работников угольной промышленности был принят Манифест, который включает пять основных шагов по спасению отрасли. Согласно документу, работники угольных предприятий требуют, в частности, своевременного выполнения обязательств перед угледобывающими предприятиями страны. Также в рамках Манифеста указывается на требование максимально уменьшить поставки иностранного угля. В документе говорится, что нужно срочно закрепить на законодательном уровне преимущество украинского угля перед иностранным.

28 февраля вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что решение относительно приоритетности украинского угля над импортом не входит в полномочия Кабинета министров Украины.

Напомним, по данным ГФС, по итогам 2017 года валютные расходы на покупку угля выросли почти в два раза - до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов. Крупнейшим поставщиком угля в Украину в 2017 году стала Россия - импорт угля из РФ в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%).