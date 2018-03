Канадский инвестор покупает Westinghouse - производителя ядерного топлива для украинских АЭС

Brookfield Asset Management согласовал в АМКУ покупку акций компании Westinghouse.

Канадская инвестиционная компания Brookfield Asset Management Inc. получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на покупку акций производителя ядерного топлива для украинских АЭС – американско-японской компании Westinghouse Electric UK Holdings Limited. Об этом говорится в опубликованном решение комитета.

«Предоставить разрешение компании Brookfield Asset Management Inc. (г. Торонто, Канада) на приобретение акций компании Westinghouse Electric UK Holdings Limited (г. Ланкашир, Соединенное Королевство), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», - отмечается в тексте решения АМКУ.

Согласно сообщению, согласование антимонопольного ведомства Украины было необходимо, так как Westinghouse Electric осуществляет свою деятельность на территории нашей страны.

«Предложенная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины», - сообщили в комитете.

Также, АМКУ дал разрешение Brookfield Asset Management Inc. на покупку других крупных активов в сфере атомной энергетики, а именно компаний TSB Nuclear Energy Services Inc. (штат Пенсильвания, США), Nuclear Energy Holdings Limited (г. Миддлсекс, Англия) и Toshiba Nuclear Energy Holdings Inc. (г. Нью-Йорк, США). Эти компании также ведут свою деятельность на территории Украины.

В начале января 2018 года информагентство Reuters сообщало, что инвесткомпания Brookfield Asset Management Inc. намерена купить Westinghouse Electric за 4,6 млрд долл.

Комментируя возможность реализации этой сделки, в середине февраля вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг в интервью украинским СМИ сообщил, что Brookfield Asset Management Inc. планирует купить весь бизнес Westinghouse, включая активы в Европе. По его словам, подписание этой сделки ожидается в третьем квартале 2018 года.

Справка УНИАН. Канадская инвесткомпания Brookfield Asset Management Inc. располагает активами в таких сферах как недвижимость, инфраструктура, возобновляемая энергетика и др. Общий инвестиционный портфель компании оценивается в 285 млрд долл.

На сегодня компания Westinghouse является контрагентом Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» и поставщиком ядерного топлива для шести (из 15) энергоблоков - второго и третьего Южно-Украинской АЭС, а также для первого, третьего, четвертого и пятого Запорожской АЭС. Поставки от Westinghouse являются альтернативой для продукции российского поставщика «ТВЭЛ». В это году «Энергоатом» и американско-японская компания продлили действие контракта на поставку топлива до 2025 года.