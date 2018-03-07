В Европарламенте заявили о необходимости снизить зависимость от нефти и газа из России

По словам депутатов Европарламента, действия "Газпрома" - это доказательство использования газа как средства политического давления со стороны РФ.

Европейский Союз должен снизить свою зависимость от поставок нефти и природного газа из стран - авторитарных режимов, к которым также относится и Россия.

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Как сообщает Представительство ЕС в Украине, такое заявление сделали глава комитета Европарламента по внешним связям Дэвид МакАлистер, глава делегации в парламентский Комитет ассоциации между Украиной и ЕС Дариуш Росати и докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галер.

«В результате последних событий, для ЕС растет важность усиления энергетической безопасности. Евросоюз должен немедленно ослабить свою зависимость от поставок нефти и газа авторитарными режимами, а в среднесрочной перспективе вообще остановить такие поставки», - заявили представители парламента, комментируя действия российского газового монополиста «Газпром», который сорвал импортные поставки газа в марте в Украину, а также намерен расторгнуть действующие контракты с национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины».

«Мы глубоко обеспокоены решением «Газпрома» от 1 марта 2018 года остановить поставки предоплаченного газа в Украину, а также следующими заявлениями «Газпрома» по выходу из контракта с «Нафтогазом». Это еще одно доказательство инструментализации поставки газа и использования его как средства политического давления Российской Федерацией и может иметь последствия для энергетической безопасности ЕС», - говорится в сообщении парламентариев.

По информации Представительства ЕС в Украине, депутаты также призвали стороны («Нафтогаз», «Газпром» и Еврокомиссию) как можно раньше начать трехсторонние консультации.

«Мы надеемся, что стороны добросовестно будут участвовать в этих обсуждениях, чтобы преодолеть эту напряженную ситуацию», - заявили депутаты.

Как сообщал УНИАН, после того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, он отказался поставлять газ в Украину, а также снизил давление газа на входе в украинскую ГТС до критически низкого уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

По состоянию на утро 3 марта ситуация полностью стабилизировалась.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с «Натфогазом». В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. В ответ на это в «Нафтогазе» отметили, что украинская компания не видит оснований для расторжения транзитного контракта. Также в «Нафтогазе» назвали неприемлемыми те предложения, которые «Газпром» хочет внести в контракты.