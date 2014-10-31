ЕК снова отложила решение по доступу «Газпрома» к трубопроводу Opal

Еврокомиссия решила пролонгировать дедлайн по принятию решения о доступе "Газпрома" к трубопроводу Opal до конца января 2015 года, сообщил РИА Новости источник в ЕК.

По его словам, решение согласовано с германским регулятором. "Причина пролонгации — определенные технические аспекты требуют дополнительного внимания. Трудно определить точное время принятия решения. Дедлайн по принятию решения — конец января 2015 года", — сказал собеседник агентства, уточнив, что этот дедлайн может быть также продлен.

В газопровод Opal поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена только наполовину. Еврокомиссия обещала вынести окончательное решение до конца октября, но не исключала, что оно будет принято позже. Принятие решения переносилось уже не один раз.

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Министр энергетики РФ Александр Новак недавно предполагал, что Еврокомиссия, скорее всего, вновь отложит принятие решения по доступу "Газпрома" к мощностям Opal. В свою очередь "Газпром" в среду, 29 октября, заявил о намерении инициировать переговоры по газопроводу Opal с новым составом Еврокомиссии, который начнет работу 1 ноября. Компания хочет получить полный доступ к мощностям трубы.