Украина, несмотря на провокации «Газпрома», в начале марта увеличила транзит газа в ЕС на 30%

По информации «Укртрансгаза», в последние дни в Украине в связи со значительным потеплением сокращается потребление газа.

Украина в начале марта 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличила транзит газа в ЕС на 30%, несмотря на провокации российского газового монополиста «Газпром», который отказался выполнять мартовские поставки газа и снизил давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

Читайте такжеВ Европарламенте заявили о необходимости снизить зависимость от нефти и газа из России

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба компании-оператора ГТС «Укртрансгаз».

«Несмотря на провокации «Газпрома», мы надежно обеспечиваем транзит газа в страны ЕС, который вырос аж на 30% по сравнению с началом марта прошлого года», - говорится в сообщении.

По информации компании, в связи со значительным потеплением в последние дни в Украине сокращается потребление газа.

«Вчера Кризисный комитет при Минэнергоугля объявил о завершении кризисной ситуации», - отметили в пресс-службе, добавив, что текущих запасов газа в подземных хранилищах (9,23 млрд куб. м) вполне достаточно для того, чтобы комфортно завершить отопительный период 2017-2018 годов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года удалось достичь рекордного за несколько последних лет значения транзита газа в ЕС - 93 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Газовый кризис имел место 2-3 марта этого года. Он произошел после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже (российская сторона осталась должна 2,56 млрд долл.) и отказался поставлять газ в Украину, а также снизил давление газа на входе в украинскую ГТС до критически низкого уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива. Для преодоления дефицита, со 2 на 3 марта Украина почти в 6 раз увеличила импорт газа из ЕС.

Как заявил президент Петр Порошено, по состоянию на утро 3 марта ситуация полностью стабилизировалась. При этом, по словам главы государства, Украина подтвердила свой статус надежного транзитера. Позже, 6 марта, факт стабильности поставок газа через Украину был признан и представителями Еврокомиссии.