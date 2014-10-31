Обвал на рынке нефти возобновился на фоне укрепления доллара

На мировых торгах в пятницу, 31 октября, цены на нефть снижаются на укреплении курса доллара к мировым валютам и увеличении добычи странами ОПЕК, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже упала на 1,7% — до 80,83 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,43% — до 85,89 доллара за баррель.

Читайте такжеНефтедобыча в России из-за санкций может упасть почти на 30%Стоимость нефти стала снижаться на фоне укрепления курса доллара, которое было вызвано итогами заседания ФРС. В среду Федрезерв США принял решение закрыть программу смягчения, сохранив при этом базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых. Доллар также растет на данных по ВВП США, рост которого в третьем квартале составил 3,5% в годовом выражении, оказавшись лучше прогнозов — 3%.

Нефть также находится под давлением данных о добыче стран ОПЕК, которая увечилась за месяц на 53 тысячи баррелей в день до 30,974 миллиона, что является максимумом за последние 14 месяцев. Тем не менее, страны ОПЕК не собираются снижать уровень добычи до проведения встречи 27 ноября в Вене.

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