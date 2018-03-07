Гройсман обещает заставить «Газпром» заплатить около $8,5 миллиарда: украинские активы монополиста уже арестовали

По решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл., наложенный Антимонопольным комитетом штраф составляет 172 млрд грн.

Правительство Украины намерено заставить российского газового монополиста «Газпром» заплатить около 8,5 млрд долл. по решениям Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) - 2,56 млрд долл. и 172 млрд грн соответственно.

Читайте такжеУкраина, несмотря на провокации «Газпрома», в начале марта увеличила транзит газа в ЕС на 30%

Об этом сообщается на странице премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Twitter.

«Сегодня с министром юстиции Павлом Петренко обсудили ситуацию с «Газпромом». Наша позиция: российский монополист должен выполнять требования и Стокгольмского арбитража, и АМКУ в 172 млрд грн. Объединяем усилия, чтобы заставить «Газпром» выполнять судебные решения», - говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе правительства отметили, что Украина начала опись и арест украинских активов «Газпрома» в рамках выполнения решения АМКУ, подтвержденного судами всех необходимых инстанций. Исполнительное производство по этому делу ведет департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции на основании решения суда по взысканию 172 млрд грн в бюджет Украины.

В частности, арестовано имущество компаний «Газпромсбыт Украины», «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», акции «Института ЮЖНИИПРОГАЗ», а также «Газтранзит». При этом арестованные акции «Газтранзита» оценены в 630,8 млн грн и должны быть проданы при помощи открытого аукциона.

«В нынешней ситуации мы должны объединить наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате долга Украине.

«Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Тем не менее, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставке газа.

В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для ареста активов компании за рубежом. Украина сформировала межведомственную комиссию по взысканию штрафа Антимонопольного комитета с «Газпрома» в размере 172 млрд грн (около 6 млрд долл.) в зарубежных юрисдикциях. По словам министра юстиции, Украина имеет 27 юрисдикций, которые будут способствовать взысканию средств благодаря наличию договоров о двухсторонней правовой помощи. Сам процесс, по оценке министра, может занять 9-10 месяцев.