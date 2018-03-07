Украина готовится к аресту активов «Газпрома» по всему миру

Согласно решению Стокгольмского арбитража, российский монополист должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции скоординировать с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» меры по аресту активов российского газового монополиста «Газпром» по всему миру в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

Читайте такжеВ Европарламенте заявили о необходимости снизить зависимость от нефти и газа из России

Об этом сообщается на странице премьер-министра в Twitter.

«Поручил Минюсту скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» в отношении возможного ареста активов «Газопрома» по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», - написал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату «Газпромом» долга составляет 3,5 млн долл.

«Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Тем не менее, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставке газа.

Правительство Украины намерено взыскать с «Газпрома» суммарно 8,5 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины - 2,56 млрд долл. и 172 млрд грн соответственно.