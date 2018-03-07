Порошенко: Украина получит от "Газпрома" все "до копейки", юристы уже готовятся к аресту его активов

По словам президента, команда юристов уже отрабатывает вопрос об аресте активов российской компании по всему миру.

Украина получит от российского «Газпрома», которого Стокгольмский арбитраж обязал уплатить в пользу НАК «Нафтогаз Украины» 2,56 млрд долл., все причитающиеся средства - «до копейки».

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью трем украинским телеканалам.

«У меня нет никакого сомнения, что Украина получит все до копейки», - сказал глава государства.

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Он отметил, что демарш российского газового монополиста в ответ на проигрыш «Нафтогазу» в Стокгольмском суде в виде заявления о расторжении контракта продиктован геополитическими соображениями.

Порошенко подчеркнул, что команда юристов уже отрабатывает вопрос об аресте активов «Газпрома» по всему миру в случае отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату «Газпромом» долга составляет 3,5 млн долл.

«Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Тем не менее, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставке газа.

Правительство Украины намерено взыскать с «Газпрома» суммарно 8,5 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины - 2,56 млрд долл. и 172 млрд грн соответственно.