«Газпром» готов начать поставки газа в Украину в течение 48 часов, ждет денег

«Газпром» может начать поставки газа в Украину в течение 48 часов, все зависит от предоплаты и погашения долга в размере 1,450 млрд долларов.

Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Через двое суток после выполнения условий соглашения, подписанного 30 октября, поставки будут возобновлены», - сказал Миллер.

Он отметил, что Украина не исключает возможности увеличения закупок газа до конца года сверх 4 млрд кубометров, оговоренных в «зимнем пакете». По его словам, в кулуарах переговоров украинская сторона называла сумму в объеме до 7 млрд кубометров.

По словам Миллера, Украина должна сделать предоплату в размере 760 млн долларов в ноябре и такой же платеж в декабре.

«То, что касается 378 (цена газа для Украины в 4-м квартале - УНИАН), мы умножаем на два, получаем чуть меньше 760 млн долларов. Это оплата, которая должна быть сделана для того, чтобы были начаты поставки газа в ноябре. Соответствующая сумма - и на декабрь», - сказал Миллер

При этом он сообщил, что постановление правительства РФ по скидке (отмененной российской стороной по Харьковским соглашениям в одностороннем порядке после аннексии Крыма) на газ для Украины в 100 долларов может быть подписано завтра.

«Без сомнения, первым шагом является погашение суммы 1,450 млрд долларов. Дополнение к контракту начинает действовать с момента его подписания, соответственно, думаю, буквально завтра может быть подписано постановление по 100-долларовой скидке. Соответственно, будет новая цена - 378 долларов. Украина делает предоплату 1,450 миллиарда, мы выставляем после этого счет по новой цене», - сказал Миллер.

Он считает, что риски для прохождения зимы остаются, так в ПХГ Украины находятся 11 млрд кубометров активного газа при необходимых 18 млрд кубометров.

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Как сообщал УНИАН, переговоры Украины, России и Еврокомиссии по решению спорных газовых вопросов завершились поздно вечером 30 октября подписанием документов.

Подписаны два документа.

Трехсторонний обязывающий протокол, которым определяются газовые поставки до марта 2015 года подписали министр энергетики Украины Юрий Продан, министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Евромиссии Гюнтер Эттингер в присутствии президента ЕК Жозе Мануэля Баррозу, нового вице-президента Мароша Шевковича, главы «Газпрома» Миллера и главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Второй документ - приложение к действующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставки российского газа в Украину, который определяет технические детали этих поставок. Его подписали Миллер и Коболев.

Достигнута договоренность, что цена на газ для Украины до марта 2015 года будет фиксированной и будет составлять 385 долларов за тысячу кубометров, а также, что Украина до конца года уплатит 3,1 млрд долларов задолженности.