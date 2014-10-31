Олланд и Меркель пообещали помочь реализовать газовые договоренности

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-службу французского президента и информацию других агентств.

Олланд и Меркель во время переговоров заявили, что Европейский Союз вместе с другими партнерами "приложат все усилия, чтобы облегчить реализацию достигнутых договоренностей".

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Как сообщал УНИАН, переговоры Украины, России и Европейской комиссии по решению спорных газовых вопросов завершились поздно вечером 30 октября подписанием документов.

В частности, подписаны два документа. Первый - трехсторонний обязывающий протокол, которым определяются газовые поставки до марта 2015 года.

Документ подписали министр энергетики Украины Юрий Продан, министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Эттингер в присутствии президента ЕК Жозе Мануэля Баррозу, нового вице-президента Мароша Шевковича, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Второй документ - приложение к действующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставки российского газа в Украину, который определяет технические детали этих поставок. Его подписали глава «Газпрома» Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Коболев.