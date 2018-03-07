Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны повышаться

По словам президента, он не верит, что в апреле будет введено RAB-регулирования для распределительных компаний.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что цены на электроэнергию для населения не должны повышаться.

Об этом он сказал в интервью трем украинским телеканалам.

"Ключевая позиция, за которой стою я, - да, надо вводить европейские нормы, да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации и под которыми подписи тех, кто имеет непосредственное отношение к Соглашению об ассоциации, - это обязательства парламента и правительства, не президента, кстати", - сказал президент.

По его словам, цены для населения не должны быть повышены в результате реформ.

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«Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти. И цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ. Поэтому я сомневаюсь, если позволите мне, что в апреле, во всяком случае, мне об этом ничего не известно, что эта система (речь идет о постановлении Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которым вводится так называемое RAB-регулирование для распределительных компаний - УНИАН) будет внедрена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - отметил президент.

Порошенко отметил, что в Украине на сегодняшний день не создан рынок электроэнергии.

«У нас на сегодняшний день этого рынка нет. У нас есть введенный в начале двухтысячных механизм распределения средств, когда все забирают средства у промышленности и у населения и распределяют их на ... не очень прозрачном принципе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении с 1 апреля 2018 года тарифов на электроэнергию для ряда облэнерго на 5-11%.

8 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что методика стимулирующего тарифообразования для облэнерго (RAB-тариф) приведет к постоянному росту стоимости электроэнергии на предприятиях и, соответственно, снижению конкурентоспособности производимой ими продукции.

«НКРЭКУ приняла решение о внедрении RAB-тарифа. Но в том виде, в котором они внедрили, я не могу такой подход поддержать, считаю его несправедливым ... Если это приводит к тому, что они начинают повышать цены на электроэнергию для промышленности, то они убивают нашу конкурентоспособность. А нам важно, чтобы украинская продукция удерживала устойчивые цены», - сказал он.