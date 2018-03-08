Попытка "Газпрома" выставить Украину как ненадежного партнера провалилась - Госдеп

00:20, 08 марта 2018
Энергетика
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"Газпром" не смог подставить Украину / фото УНИАН

Об этом на странице в Twitter написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Украинские граждане вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. "Газпрому" не удалось выставить Украину и "Нафтогаз" как ненадежных транзитных партнеров", - написала Нойерт.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл.

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При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату «Газпромом» долга составляет 3,5 млн долл.

«Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Правительство Украины намерено взыскать с «Газпрома» суммарно 8,5 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 млрд долл. и 172 млрд грн соответственно.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#Госдеп США#газовый спор#Хизер Нойерт