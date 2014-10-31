Украина до конца года должна выплатить России $4,6 млрд за газ

Украина до конца года выплатит России 4,6 млрд долл., включая сумму долга за топливо, поставленное в предыдущие периоды, в объеме 3,1 млрд долл., а также еще 1,5 млрд долл. в качестве предоплаты за порядка 4 млрд кубометров топлива, которые также могут быть поставлены до конца 2014 года. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, текстом которого располагает УНИАН.

«После семи раундов переговоров стороны при посредничестве еврокомиссара Гюнтера Эттингера пришли к соглашению реализовать пакет договоренностей на общую сумму 4,6 млрд долл. и обеспечить бесперебойные поставки газа в Украину и, соответственно, в Европу», - говорится в пресс-релизе.

Комментируя достигнутые договоренности, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, в частности, отметил, что в ходе переговоров «экономическая логика победила».

«Я рад, что завершение моего пребывания на должности президента Еврокомиссии ознаменовалось достижением успеха и завершением переговоров между Украиной и Россией при всеобъемлющей поддержке Евросоюза. Я рад, что в разрешении долгового спора, а также достижении промежуточного соглашения по поставкам газа в зимний период, политическая ответственность и экономическая логика победили», - цитирует Баррозу пресс-релиз.

В свою очередь еврокомиссар Эттингер отметил, что достигнутые соглашения – это не только решение газового вопроса, но и «шаг в сторону деэскалации конфликта между Россией и Украиной».

В Еврокомиссии отметили, что пакет договоренностей включает два документа – протокол, подписанный в трехстороннем формате Украина – Россия - Евросоюз, а также дополнение к существующему контракту на поставку газа, подписанное руководством Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпром».

Договоренности распространяются на период до конца марта 2015 года и включают следующие пункты. Украина обязуется выплатить задолженность за уже поставленный газ по цене 268,5 долл. за тысячу кубометров на общую сумму 3,1 млрд долл. двумя траншами – 1,45 млрд долл. незамедлительно и 1,65 млрд долл. до конца 2014 года. «В то же время окончательный объем долга «Нафтогаза» перед "Газпромом" будет определен решением Арбитражного суда в Стокгольме», - уточнили в Еврокомиссии.

Что касается новых поставок газа, то они будут оформлены на условиях предоплаты с украинской стороны, цена топлива составит 385 долл. за тысячу кубометров, согласно формуле существующего контракта и с учетом упразднения экспортной пошлины с российской стороны. «Украина может затребовать столько газа, сколько будет нужно, минуя принцип «бери или плати», как предусмотрено в действующем контракте. Украина предполагает купить порядка 4 млрд кубометров до конца 2014 года на сумму около 1,5 млрд долл.», - отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, в ЕК обратили внимание, что в последние недели чиновники Комиссии интенсивно работали с международными финансовыми организациями с целью организации финансовой помощи Украине для оплаты поставок газа в зимний период.

«Беспрецедентный уровень поддержки Украины со стороны Евросоюза будет оказан вовремя. Также о возможном предоставлении средств для оплаты газа заявлял Международный валютный фонд. В дальнейшем мы планируем продолжить диалог с международными финансовыми организациями для того, чтобы добиться предоставления необходимого финансирования для Украины», - резюмировали в Еврокомиссии.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 октября Украина, Евросоюз и Россия достигли договоренностей о поставках газа в Украину. Накануне позицию украинской стороны озвучил премьер-министр Арсений Яценюк, она была утверждена в форме отдельного протокола на заседании правительства.