В МИД Украины назвали политической игрой заявления "Газпрома" о расторжении контрактов

Заместитель главы МИД Украины считает, что позиция "Газпрома" после выборов президента РФ может измениться.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что российский газовый монополист "Газпром" прибегает к политической игре, заявляя о намерении в судебном порядке расторгнуть контракты на поставку и транзит газа с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

"Действительно ли "Газпром" хочет этого арбитража, или это политическая игра? На мой взгляд - это политическая игра, потому что оба контракта, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают до арбитража проведение переговорной процедуры. В одном случае - 45 дней на проведение переговорной процедуры, в другом случае - 30 дней ", - заявила Зеркаль.

Читайте такжеПопытка "Газпрома" выставить Украину как ненадежного партнера провалилась - Госдеп

При этом она добавила, что "Газпром" должен выполнять условия контрактов, несмотря на участие в арбитраже.

"Для чего это делалось, мы все прекрасно понимаем, что они не могли пропустить это мимо себя как решение, которое их не устраивает", - добавила она.

Также она отметила, что штрафные санкции за невыполнение решения арбитража будут увеличиваться.

Кроме этого, Зеркаль считает, что позиция "Газпрома" после выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта, изменится.

"Я не думаю, что все это будет в этом же русле продолжено после выборов", - сказала Зеркаль.

Она пояснила, что российской стороне "нужно решать вопрос транзита (газа) и действительно обеспечивать свою надежность как поставщика (газа) в Европу".

Вместе с тем, Зеркаль отметила, что запугивание "Газпромом" стран Европейского Союза тем, что Украина "будет взимать этот штраф (по решению Стокгольмского арбитража, российский монополист должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл. - УНИАН) путем изъятия газа из трубы" не сработали.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату «Газпромом» долга составляет 3,5 млн долл.

«Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Правительство Украины намерено взыскать с «Газпрома» суммарно 8,5 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 млрд долл. и 172 млрд грн соответственно.