МИД Украины заявил, что уже ищет зарубежные активы "Газпрома"

Дипломатическим миссиям поручили провести анализ, где могут находиться активы российского "Газпрома", отметила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

МИД Украины дало задание дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов российского "Газпрома". Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома", – подчеркнула Зеркаль.

"Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов", – добавила она.