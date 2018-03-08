МИД Украины заявил, что уже ищет зарубежные активы "Газпрома"

08:58, 08 марта 2018
Энергетика
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Зеркаль отметила, что МИД поручил своим миссиям найти активы российского газового монополиста / gazprom.ru

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"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома", – подчеркнула Зеркаль.

"Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов", – добавила она.

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Теги: #Газпром и Нафтогаз