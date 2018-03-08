МИД Украины заявил, что уже ищет зарубежные активы "Газпрома"
08:58, 08 марта 2018Энергетика
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Дипломатическим миссиям поручили провести анализ, где могут находиться активы российского "Газпрома", отметила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Зеркаль отметила, что МИД поручил своим миссиям найти активы российского газового монополиста / gazprom.ru
МИД Украины дало задание дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов российского "Газпрома". Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
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"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома", – подчеркнула Зеркаль.
"Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов", – добавила она.
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