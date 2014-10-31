Цены на нефть могут упасть еще больше - Bloomberg

Аналитики Goldman Sachs на этой неделе заявили, что был достигнут определенный переломный момент, пишет Зеркало недели со ссылкой на Bloomberg Businessweek.

В докладе "Новый нефтяной порядок" говориться, что пришло время для американских добытчиков нефти. Goldman Sachs прогнозирует, что нефть марки West Texas Intermediate достигнет $75 за баррель в первой половине 2015 года, а Brent будет стоить около $85, как сейчас.

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Бум сланцевого газа в США, вероятно, прекратится до тех пор, пока цена на нефть не будет достаточно низкой, чтобы люди могли зарабатывать на его бурении. Есть много оценок экспертов, которые говорят о безубыточности производства сланца для американских производителей.

Некоторые эксперты считают, что цена будет около $80 за баррель, другие предполагают, что она будет ближе к $60. Изменения в нефтяной промышленности США наверняка произойдут в ближайшие несколько лет. Сейчас более сильные буровые компании покупают более слабых. И нет никаких признаков замедления тенденции роста на этом рынке. Темпы производства возросли в четыре раза в США за последние пять лет.

Сланцевый бум наконец произвел реальный эффект на экономику США. Это благоприятно повлияло на торговый баланс благодаря более низкому количеству импортной нефти и повышению уровня производства.

Снижение цен на нефть в конце концов начало негативно влиять на экономику стран и их способность с этим справиться. Некоторым из самых больших нефтедобывающих стран прежние цены на нефть помогали избегать дефицита бюджета.

Для основных ОПЕК-производителей - Кувейта, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии – нынешняя цена на нефть является приемлемой. Однако, согласно расчетам Goldman Sachs, такие цены становятся для некоторых стран опасными. Например, для устойчивого положения в экономике России была бы приемлема цена на нефть в $101 за баррель, Ирака - $126, Ирана - $133.

Ранее УНИАН сообщал, что нефтедобыча в России из-за санкций может упасть почти на 30%.