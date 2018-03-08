Украина начала опись и арест активов "Газпрома" (видео)

Причиной послужило игнорирование судебного решения Стокгольмского арбитража.

Украинская сторона начала арест активов российской компании "Газпром" за невыполнение вердикта Стокгольмского арбитража, а также нарушение монопольного законодательства Украины.

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Исполнительное производство по делу ведёт департамент государственной исполнительной службы Минюста на основании решения суда о взыскании с "Газпрома" в госбюджет Украины почти 172 млрд гривен. Об этом говорится в комментарии Кабмина, опубликованном на правительственном портале.

"По этому делу началось описание и арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине", — говорится в сообщении.

В частности, под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит". Акции данных компаний буду проданы на открытых аукционах.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате долга Украине. «Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу.

Тем не менее, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставке газа. В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года. В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию. В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для ареста активов компании за рубежом. Украина сформировала межведомственную комиссию по взысканию штрафа Антимонопольного комитета с «Газпрома» в размере 172 млрд грн (около 6 млрд долл.) в зарубежных юрисдикциях. По словам министра юстиции, Украина имеет 27 юрисдикций, которые будут способствовать взысканию средств благодаря наличию договоров о двухсторонней правовой помощи. Сам процесс, по оценке министра, может занять 9-10 месяцев.