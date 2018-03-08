RAB-тарифы не будут стимулировать владельцев распределительных компаний к модернизации - аналитик

Тем временем обычные украинцы будут сталкиваться с очередным ростом тарифов на распределение электроэнергии, отмечает Андерс Аслунд из Atlantic Council.

Введение в Украине RAB-тарифов не будет стимулировать собственников региональных распределительных компаний к модернизации или повышению их эффективности.

Такое мнение высказал в своей статье наЭкономической правде Андерс Аслунд, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council.

Он объясняет, что низкие тарифы на электроэнергию не оставили владельцам генерирующих и распределительных компаний стимулов для инвестиций. Идея исправления ситуации заключается в том, что Украина должна ввести новый тип тарифа (RAB-тариф) — нормативную базу активов, который широко используется на Западе. Затем региональные распределительные компании могут повысить свои тарифы на 12,5% от стоимости активов.

«Это может показаться разумным, но это не так. Почти все распределительные компании были приватизированы по ценам, значительно меньше фактической стоимости их активов. Сейчас Фонд госимущества оценивает свои активы, как правило, в несколько раз выше закупочных цен. Таким образом, нынешние владельцы дважды выигрывают от своих успешных покупок, в то время как обычные украинцы будут сталкиваться с очередным ростом тарифов на распределение электроэнергии», - говорится в статье.

Аслунд напоминает, что члены энергетического комитета украинского парламента, в частности Ольга Белькова и Наталья Кацер-Бучковская, на этих основаниях выступают против тарифов RAB. Вместо этого они, указывает аналитик, поддерживают более высокий тариф на новые инвестиции в размере 14,5% и ниже тариф для старых сетей — 2,5%, обращая внимание на успешную модернизацию сетей Румынией и выступая именно за новые инвестиции.

«Сейчас тарифы на распределение устанавливаются согласно старому принципу "затраты плюс". Это позволяет владельцам с прибылью 3% превышать расходы и поощряет их максимизировать расходы, но не инвестировать и не уменьшать убытки. Они сохраняют тарифы низкими, хотя украинские сети сильно нуждаются в модернизации. Средняя продолжительность эксплуатации украинской сети составляет сорок лет, а 60-85% инфраструктуры считается изношенной. Очень высок риск серьезных отключений», - говорится в статье.

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«Премьер-министр Владимир Гройсман возглавляет оппозицию RAB-тарифам, подчеркивая, что он уважает исключительное право НКРЕКП. Гройсман не выступает против тарифов RAB, но требует пересмотра, чтобы стимулировать сбережение и модернизацию. Парламентский комитет по энергетике также против нынешнего предложения по тем же причинам. Хотя МВФ сыграл важную роль в формировании тарифов на газ, в эту дискуссию он, похоже, не вмешивается. Вопрос в том, изменит ли резкая критика тарифов RAB их механизм и отложит ли их введение», - подчеркивает Аслунд.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла решение о повышении с 1 апреля 2018 года тарифов на электроэнергию для ряда облэнерго на 5-11%.

8 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что методика стимулирующего тарифообразования для облэнерго (RAB-тариф) будет приводить к постоянному росту стоимости электроэнергии на предприятиях и, соответственно, снижению конкурентоспособности производимой ими продукции.

«НКРЕКП приняла решение о внедрении RAB-тарифа. Но в том виде, в котором они внедрили, я не могу такой подход поддержать, считаю его несправедливым... Если это приводит к тому, что они начинают повышать цены на электроэнергию для промышленности, то они убивают нашу конкурентность. А нам важно, чтобы украинская продукция удерживала устойчивые цены», - сказал он.