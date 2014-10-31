Россия хочет, чтобы Киев до конца года определился с объемами поставок газа

Об этом заявил глава ведомства Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24", пишет ТАСС.

Он отметил, что 4 млрд кубометров газа, поставки которых согласованы в ноябре-декабре, на всю зиму Украине может не хватить.

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"Украинская сторона говорит, что ей не хватает 5 млрд кубометров в целом. 4 млрд - это поставки на ноябрь-декабрь. Январь, февраль, март потребуют дополнительных поставок и дополнительных денег для Украины. В течение этих двух месяцев украинская сторона сформирует для себя энергобаланс на первый квартал и выйдет с предложением по объему поставок", - сказал он.

Новак также выразил надежду, что благодаря подписанному "зимнему пакету" "Газпром" и "Нафтогаз" вернутся к диалогу на постоянной основе, и в этом случае в к марту может появиться ясность по поставкам на Украину газа на период, начиная с апреля.

Ранее УНИАН сообщал, что «Газпром» готов начать поставки газа в Украину в течение 48 часов.