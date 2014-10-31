Газ для промпотребителей и госучреждений подорожал еще на 4,6%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), повысила предельный тариф на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 4,64% - до 5,100 тыс. грн/тыс. куб. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу.

«Тариф 5 100 гривень - это для учреждений, финансируемых из государственного и местного бюджетов, и для промышленности… Новый тариф вводится с ноября», - уточнили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ, позднее реорганизована в НКРЭКУ) в связи с повышением цены на импортируемый из России газ более чем на треть, приняла решение повысить с 1 апреля 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 64%, до 4 020 грн за тысячу кубометров.

С 1 мая НКРЭ повысила предельную цену на газ для промышленных потребителей и госучреждений на 17,5% - до 4 724 грн за тыс. кубометров, а с 1 сентября – еще на 3%, до 4 874 грн/тыс. кубометров.

Вместе с тем, с 1 мая 2014 года НКРЭ также повысила тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.