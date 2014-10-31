Кабмин опубликовал трехсторонний газовый протокол

Оплата Украиной долга за газ, поставленный в конце 2013 года, а также во втором квартале 2014 года, в размере 3,1 млрд долл. признается окончательной для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», и одновременно частичной для российского газового монополиста «Газпрома», говорится в тексте трехстороннего протокола, подписанного Украиной, Россией и Евросоюзом.

«Для «Нафтогаза» оплата 3,1 млрд долл. в рамках утвержденного графика платежей означает полную оплату неоплаченных счетов (расчет базируется на цене топлива 268,5 долл. за тысячу кубометров), – говорится в тексте протокола. – Для «Газпрома» оплата 3,1 млрд долл. в рамках утвержденного графика платежей означает частичную оплату счетов «Нафтогазом» за поставленный газ в ноябре и декабре 2013 года и в апреле, мае, июне 2014 года в соответствии с контрактом (расчет базируется на условиях контракта)».

Кроме того, в протоколе вновь отмечается, что долг должен быть оплачен двумя траншами до конца года и факт его оплаты является условием поставок новых объемов газа, которые будут оплачены на условиях предоплаты и без использования принципа «бери или плати».

Также в протоколе отмечено, что плата за транзит газа будет осуществляться в полном объеме в соответствие с контрактом. Причем «Газпром» должен перечислять средства на счета «Нафтогаза».

Цена газа, который Украина может закупить в период до 31 марта 2015 года, определена следующим образом: «Если ее формульное значение превышает показатель в 333,33 долл. за тысячу кубометров, то скидка, предоставляемая поставщиком топлива, составляет 100 долл. США. Если формульная цена ниже 333,33 долл. за тысячу кубометров, то скидка составит 30% от цены».

Ранее в Европейской комиссии уточняли, что цена топлива в зимний период для Украины составит 385 долл. за тысячу кубометров.

Кроме того, в ЕК отмечали, что Украина до конца года выплатит России 4,6 млрд долл., включая сумму долга за топливо, поставленное в предыдущие периоды, в объеме 3,1 млрд долл., а также еще 1,5 млрд долл. в качестве предоплаты за порядка 4 млрд кубометров топлива, которые также могут быть поставлены до конца 2014 года.