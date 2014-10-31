Газовые договоренности в первую очередь выгодны ЕС и Москве - польский эксперт

Достигнутые 30 октября договоренности по временному урегулированию газового конфликта Киева и Москвы, прежде всего, выгодны Европейскому Союзу и Российской Федерации, тогда как украинская власть была вынуждена пойти на этот компромисс.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам польского Института Собеского Томаш Хмаль.

«Европа может вздохнуть с облегчением», - сказал он, отметив, что она больше всего выиграла на этих договоренностях.

«Гарантии, конечно, никакой нет, но есть шанс. Все зависит от того, пойдет ли предоплата за газ», - сказал эксперт, отвечая на вопрос, ликвидировали ли вчерашние договоренности полностью риск повторения «газовой войны», которая имела место в 2006 и 2009 годах.

Кроме этого, по его мнению, большим достижением РФ стало то, что она добилась согласия Украины платить за российский газ авансом. Хмаль отметил, что эту модель россияне будут пытаться ввести в постоянную практику двусторонних отношений, и после согласия украинцев работать по такой схеме им будет намного сложнее вернуться к старой модели, когда поставки газа оплачивались после их реализации.

Он также назвал цену, по которой украинцы будут покупать российский газ в рамках временного решения спора (385 долларов за тысячу кубометров - УНИАН), «немного выше средней» для европейского рынка и отметил, что не видит никаких оснований для того, чтобы Украина отказалась от закупки газа из Европейского Союза.

«Цены (на газ из ЕС, который поставляется по реверсивной схеме) будут на несколько процентов ниже (чем российский газ). Нет причин, чтобы от этого отказываться. Кроме того, ЕС не требует предоплат», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября представители Украины, России и Еврокомиссии подписали документы, которые позволят решить проблему дефицита поставок газа Киеву для прохождения ближайшего отопительного сезона.

В соответствии с договоренностями, Россия должна возобновить поставки газа Украине, которые были полностью прекращены в июне этого года, после того, как получит 1,45 млрд долларов оплаты в счет долга за ранее поставленное топливо.

В общей сложности до конца года Украина должна перечислить России 4,6 млрд долларов, 3,1 млрд из которых за ранее поставленный газ и 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометров газа, которые РФ еще должна поставить Киеву.

Переговоры по урегулированию газового конфликта Киева и Москвы при посредничестве Европейской комиссии продолжались с мая этого года и последние договоренности являются лишь частичным решением спора, который стороны надеются окончательно решить в международном суде в Стокгольме.