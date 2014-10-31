Украина проведет срочные переговоры с ЕБРР по строительству нового газопровода в Польшу

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести срочные переговоры с Европейским банком реконструкции и развития относительно реализации проекта строительства нового газопровода между Украиной и Польшей, запуск которого возможен уже в 2016 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в ходе заседания энергетического штаба.

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«Готовим проект. Срочно провести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития для финансирования проекта, - сказал Яценюк. - Нужно строить дополнительный газопровод, интерконнектор, между Украиной и Польшей. Я поддерживаю предложение относительно строительства интерконнектора между Украиной и Польшей».

При этом Яценюк отметил, что данный газопровод позволит увеличить мощность польского газового коридора до 80 млн кубометров в сутки. «Это фактически означает, что мы полностью можем покупать весь природный газ в странах - членах ЕС».

Яценюк подчеркнул, что реально построить газопровод в 2016 году.

В польской компании Kulczyk investments, которая через свою Polenergia полгода работает вместе с украинским "Нафтогазом" над этим проектом, высказали агентству УНИАН мнение, что ЕБРР может выделить средства на него.

"Инфраструктурные проекты всегда были значительной частью портфеля ЕБРР, и поэтому рассчитываем, что и этот проект сможет получить финансирование, но это требует переговоров с банком",- отметили в пресс-службе компании, не уточнив, располагают ли они информацией на тему, когда такие переговоры могут быть проведены и были ли какие-то предварительные консультации на эту тему.

В польской компании напомнили, что строительство нового газопровода между Украиной и Польшей планируется в рамках проекта "Запад-Восток", который предусматривает также сооружение участка на границе между Польшей и Германией.

"Газопровод с Германией реально может появиться до конца 2019 года. Проект газового сообщения с Украиной находится на менее развитой стадии, но при полной мобилизации сторон есть шанс, что он также будет завершен в 2019 году", - отметили в компании.

Ранее в октябре представитель Polenergia Радослав Дудзыньский говорил, что стоимость строительства украинского участка мощностью транспортировки 8 млрд кубометров газа в год обойдется примерно в 245 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» заинтересован в увеличении мощности польского газового коридора благодаря строительству нового магистрального газопровода для поставок газа с европейского рынка через Польшу в Украину.

По словам замглавы «Нафтогаза» Александра Тодийчука, со стороны Польши будет несколько источников поставок природного газа в Украину.

«Это интерконнектор, который свяжет Германию с Польшей, это терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце, и в перспективе литовский терминал», - отметил Тодийчук.

Также замглавы «Нафтогаза» добавил, что проект расширения польского газового маршрута может быть реализован не раньше 2017 года.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной, через которую Украина начала прокачивать газ из Европейского Союза, но на сегодняшний день она обладает небольшими техническими возможностями по таким поставкам: максимум 1,5 млрд кубометров газа в год, в то время как через Венгрию можно прокачивать около 6 млрд кубометров, а через Словакию - 10 млрд кубометров.

Украина ежегодно потребляет около 40-45 млрд кубометров газа, половину из которого ранее закупала у российского "Газпрома", который в июне текущего года полностью прекратил ей поставки топлива из-за спора о цене и долгов за ранее проданный газ.