Яценюк предлагает СНБО решить вопрос поставок газа в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в ходе заседания энергетического штаба.

Читайте такжеЦена на газ до марта - 385 долл., долг в 3,1 млрд долл. Украина оплатит до конца года - Эттингер

«По АТО будем думать. Это вопрос СНБО. Я буду разговаривать с президентом», - сказал Яценюк.

Также присутствовавший на заседании замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома сообщил, что только в октябре компания недополучила около 700 млн грн из зоны АТО за потребленный газ. По оценкам «Нафтогаза», объемы потребления зоны АТО - Донецкой и Луганской областей, по итогам года составят 1 млрд кубометров на сумму 6-7 млрд грн.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина до конца года должна выплатить России $4,6 млрд за газ.