Еврокомиссия поможет Украине оплатить газ, если Россия вдруг отменит скидку

Европейская комиссия письменно закрепила намерение предоставить гарантии финансовой поддержки Украины в части оплаты российского газа, в случае, если Россия в одностороннем порядке не выполнит своих обязательств о соблюдении цены на газ.

Согласно сообщению Департамента информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров, соответствующее письмо на имя Президента Украины Петра Порошенко подписал Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Это письмо вошло в общий пакет документов, подписанных в рамках газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом, прошедших 29-31 октября.

Также в письме на имя Порошенко отмечается готовность Еврокомиссии содействовать дальнейшему наращиванию реверсных поставок газа в Украину из государств-членов ЕС.

Кроме того, выступая на заседании энергетического штаба, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подтвердил, что ЕС действительно готов оказать Украины поддержку. «Если Россия в одностороннем порядке попробует изменить цену, как она это делала десятки раз, то мы тогда получим финансовую помощь от наших европейских партнеров по компенсации разницы в цене», - сказал глава правительства.

Читайте такжеКабмин опубликовал трехсторонний газовый протоколКак сообщал УНИАН, Украина, Россия и Евросоюз в рамках переговоров также подписали протокол, согласно которому оплата Украиной долга за газ, поставленный в конце 2013 года, а также во втором квартале 2014 года, в размере 3,1 млрд долл., признается окончательной для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», и одновременно частичной для российского газового монополиста «Газпрома». Кроме того, в протоколе вновь отмечается, что долг должен быть оплачен двумя траншами до конца года и факт его оплаты является условием поставок новых объемов газа, которые будут оплачены на условиях предоплаты и без использования принципа «бери или плати».

Также в протоколе говорится, что плата за транзит газа будет осуществляться в полном объеме в соответствии с контрактом. Причем «Газпром» должен перечислять средства на счета «Нафтогаза».

Цена газа, который Украина может закупить в период до 31 марта 2015 года, определена следующим образом: «Если ее формульное значение превышает показатель в 333,33 долл. за тысячу кубометров, то скидка, предоставляемая поставщиком топлива, составляет 100 долл. США. Если формульная цена ниже 333,33 долл. за тысячу кубометров, то скидка составит 30% от цены».

Ранее в Европейской комиссии уточняли, что цена топлива в зимний период для Украины составит 385 долл. за тысячу кубометров.

В целом Украина до конца года выплатит России 4,6 млрд долл., включая сумму долга за топливо, поставленное в предыдущие периоды, в объеме 3,1 млрд долл., а также еще 1,5 млрд долл. в качестве предоплаты за порядка 4 млрд кубометров топлива, которые также могут быть поставлены до конца 2014 года.