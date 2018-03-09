Потеснить «Газпром» в Европе: США собираются увеличить экспорт сжиженного газа в четыре раза
Американская энергетическая ассоциация ожидает четырехкратного увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в следующие пять лет.
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Об этом глава ассоциации Барри Уортингтон заявил во время ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee, которая проходит с 5 по 9 марта в Хьюстоне, сообщает «Коммерсант».
Он также отметил, что в стране планируют построить еще шесть экспортных терминалов.
По словам господина Уортингтона, сжиженный газ пойдет в Испанию, Великобританию, Польшу, Италию и страны Прибалтики.
При этом он признал, что «российский газ будет доминировать в европейских поставках еще очень долгое время».
Как сообщал УНИАН, в начале марта в Европарламенте заявили, что ЕС должен снизить свою зависимость от поставок нефти и природного газа из стран - авторитарных режимов, к которым также относится и Россия.