Потеснить «Газпром» в Европе: США собираются увеличить экспорт сжиженного газа в четыре раза

В стране планируют построить еще шесть экспортных терминалов.

Американская энергетическая ассоциация ожидает четырехкратного увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в следующие пять лет.

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Об этом глава ассоциации Барри Уортингтон заявил во время ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee, которая проходит с 5 по 9 марта в Хьюстоне, сообщает «Коммерсант».

Он также отметил, что в стране планируют построить еще шесть экспортных терминалов.

По словам господина Уортингтона, сжиженный газ пойдет в Испанию, Великобританию, Польшу, Италию и страны Прибалтики.

При этом он признал, что «российский газ будет доминировать в европейских поставках еще очень долгое время».

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Европарламенте заявили, что ЕС должен снизить свою зависимость от поставок нефти и природного газа из стран - авторитарных режимов, к которым также относится и Россия.