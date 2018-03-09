Украина пригласила комиссию ЕС для изучения обстоятельств газового кризиса

Украинская сторона готова предоставить комиссии всю необходимую информацию.

Министерство энергетики и угольной промышленности официально пригласило в Украину комиссию из Европейского Союза для оценки ситуации с дефицитом газа в газотранспортной системе Украины (газового кризиса), который возник 2-3 марта.

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Об этом заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко заявила в интервью «5-му каналу», сообщается на Правительственном портале.

«Украина официально обратилась к Европейскому Союзу с просьбой, чтобы независимая комиссия приехала в Украину с целью исследования ситуации», - сообщила Бойко.

По ее словам, украинская сторона готова предоставить комиссии всю необходимую информацию.

Справка УНИАН. Газовый кризис имел место 2-3 марта этого года. Он произошел после того, как российский газовый монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитражном суде (российская сторона осталась должна Украине 2,56 млрд долл.) и отказался поставлять газ в Украину, а также снизил давление газа на входе в украинскую ГТС до критически низкого уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда, и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива. Для преодоления дефицита со 2 на 3 марта Украина почти в 6 раз увеличила импорт газа из ЕС.

Как заявил президент Петр Порошено, по состоянию на утро 3 марта ситуация полностью стабилизировалась. При этом, по словам главы государства, Украина подтвердила свой статус надежного транзитера. Позже, 6 марта, факт стабильности поставок газа через Украину был признан и представителями Еврокомиссии.