Яценюк поручил начать платить за российский газ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству финансов, Национальному банку и Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» начать процедуру оплаты российского газа, как в части оплаты долга, так и в части предоплаты за новые поставки, которые должны быть осуществлены до конца года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в ходе заседания энергетического штаба.

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«Министерству финансов, НБУ и «Нафтогазу» в соответствие с подписанным трехсторонним протоколом между Украиной, ЕС и нашим соседом - начать процедуру финансовой оплаты в рамках протокола (трехстороннего газового протокола, подписанного в Брюсселе 30 октября) - как для оплаты полученного газа, так и для оплаты дополнительной закачки до конца года», - сказал глава правительства.

По его словам, оплата новых поставок будет напрямую зависеть от расчетов потребления топлива, которые определит «Нафтогаз». «Конечно, все зависит от того, сколько будет потреблять Украина»,- сказал Яценюк.

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