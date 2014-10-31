Премьер обещает увольнять чиновников за отключение света

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал увольнять чиновников Минэнергоугля и других ведомств за допущение веерных отключений энергосистемы Украины.

Кроме того, как передает корреспондент УНИАН, Яценюк пообещал обращаться в Генпрокуратуру и добиваться уголовной ответственности для тех, кто будет причастен к веерным отключениям.

«Я требую от НКРЭКУ и Минэнергоугля безотлагательных решений. Я предупреждаю официально: если вы допустите веерные отключения энергосистемы – полетят головы. И не только. Я буду требовать от прокуратуры привлечения к уголовной ответственности, – сказал Яценюк. - Два месяца я с вами говорю: «Парни, найдите решение, потому что запасов на станциях на 5-7 дней». Вы мне рассказываете сон старой кобылы. От ваших рассказов угля не добавляется».

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Присутствующий на заседании глава НКРЭКУ Владимир Демчишин ответил премьер-министру, что действующий тариф на электроэнергию обеспечивает бездефицитную работу тепловой генерации. В свою очередь замминистра энергетики Вадим Улида, также присутствовавший на заседании, проинформировал, что до конца года Украине необходимо импортировать 2,8 млрд тонн энергетического угля. В то же время Улида сообщил, что крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова пожаловался на отсутствие оборотных средств на закупку угля и грозит в ближайшее время начать отключения своих станций. ««ДТЭК» будет отключать станции», – сказал Улида.