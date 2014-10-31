Камбин готовит условия конкурса по привлечению инвесторов к управлению ГТС

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины уже на следующей неделе представить условия публичного конкурса на привлечение инвесторов к управлению украинской газотранспортной сетью.

Читайте такжеЕБРР и МФК пообещали профинансировать закупку газа и модернизацию газотранспортной системы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в ходе заседания энергетического штаба.

«Я ожидаю на следующей неделе (условия конкурса - УНИАН). Прошу подать мне условия публичного конкурса по привлечению в украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища иностранных инвесторов из ЕС и США, как это было предусмотрено законом», - сказал глава правительства.

Читайте такжеУкраина до конца года подготовит конкурс по привлечению инвесторов к управлению ГТС