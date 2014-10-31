В России отказались комментировать возможность прямых поставок газа на Донбасс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Новак сказал на пресс-конференции в Москве.

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"У нас единый, один контракт между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины". Это единственный договор и единственный поставщик и единственный покупатель", - сказал Новак, отвечая на вопрос, возможны ли поставки российского газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина до конца года должна выплатить России $4,6 млрд за газ.

Также сообщалось, что в марте этого года Россия, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, чем вызвала самый сильный со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами, которые уже ввели против нее несколько этапов санкций.

С апреля Россия активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, и ввела туда свои регулярные войска.