В России отказались комментировать возможность прямых поставок газа на Донбасс
Глава Минэнерго РФ Александр Новак отказался комментировать возможность прямой поставки российского газа на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Новак сказал на пресс-конференции в Москве.
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"У нас единый, один контракт между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины". Это единственный договор и единственный поставщик и единственный покупатель", - сказал Новак, отвечая на вопрос, возможны ли поставки российского газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина до конца года должна выплатить России $4,6 млрд за газ.
Также сообщалось, что в марте этого года Россия, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, чем вызвала самый сильный со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами, которые уже ввели против нее несколько этапов санкций.
С апреля Россия активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, и ввела туда свои регулярные войска.