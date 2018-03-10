Премьер Польши назвал "Северный поток - 2" опасным проектом

Премьер-министры стран Прибалтики также обеспокоены этим проектом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток - 2" может угрожать безопасности Балтийского региона.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министрами стран Прибалтики в Вильнюсе, сообщает Polskie Radio.

Польский премьер-министр подчеркнул, что страны Прибалтики "пытаются углублять сотрудничество" в сфере транспортировки газа и нефти.

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Он сообщил, что темой переговоров был вопрос "Северного потока - 2". Все премьер-министры, как он сообщил, заявили, что это "очень опасный проект для безопасности в этой части Европы".

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и введение в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита. Также, по данным Коболева, правительство Германии планирует в марте предоставить окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».