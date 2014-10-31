ЕС может выделить €300 млн на газопровод из Польши в Литву

Ранее в октябре заместитель главы НАК "Нафтогаз Украины" Александр Тодийчук заявил, что Украина после планируемого строительства нового газопровода в Польшу сможет получать газ не только из этой страны, но в перспективе также из Литвы, которая с 2015 года начнет импортировать сжиженный газ.

Польская компания сообщила, что окончательное решение о дофинансировании строительства этого газопровода еще не принято, отметив, что стоимость всего проекта составляет 558 млн евро.

"Это усилит ЕС в отношениях с «Газпромом», который продолжает шантажировать Европу прекращением транзита через Украину", - написала польская Gazeta Wyborczа, комментируя информацию о возможном выделение Евросоюзом средств на этот проект.

Издание также отмечает, что, кроме доступа к литовскому терминалу LNG, новый газопровод соединит польскую газотранспортную систему с крупнейшим в Латвии хранилищем газа в Инчукалнсе, в котором может храниться 2 млрд кубометров этого топлива.

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Gaz System также сообщил, что в число проектов, которые могут получить финансирование ЕС, вошли также подготовка проектной документации на строительство газопроводов между Польшей и Чехией и Польшей и Словакией: на сумму 1,5 млн евро и 4,6 млн евро соответственно.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что новый газопровод из Польши в Украину построят не раньше 2017 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава правительства Украины Арсений Яценюк поручил провести срочные переговоры с Европейским банком реконструкции и развития на тему строительства нового газопровода с Польшей, который, по его данным, позволил бы ежесуточно прокачивать из Европы в Украину 80 млн кубометров газа. Яценюк заявил, что такой газопровод позволит Киеву закупать все необходимое топливо на европейском рынке.

Ранее в октябре представитель польской компании Polenergia, которая помогает "Нафтогазу" в реализации проекта строительства нового интерконнектора между Украиной и Польшей, заявил, что сооружение газопровода, способного ежегодно прокачивать 8 млрд кубометров газа, обойдется в 245 млн долл.