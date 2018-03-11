Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети для планового ремонта

Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года.

Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"11 марта в 00:05 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3950 МВт.

"Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", - сообщили в ведомстве.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.