ЕБРР выделил почти 26 миллионов евро на солнечные электростанции на Винничине

По словам президента, благодаря этому проекту получат рабочие места более 350 человек.

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области", - написал Порошенко.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - добавил он.

Президент поблагодарил партнеров за поддержку.