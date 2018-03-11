ЕБРР выделил почти 26 миллионов евро на солнечные электростанции на Винничине
15:53, 11 марта 2018Энергетика
274 0
По словам президента, благодаря этому проекту получат рабочие места более 350 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.
Читайте такжеФранция выделит 700 миллионов евро на развитие солнечной энергетики в мире
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области", - написал Порошенко.
"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - добавил он.
Президент поблагодарил партнеров за поддержку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter