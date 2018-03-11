ЕБРР выделил почти 26 миллионов евро на солнечные электростанции на Винничине

15:53, 11 марта 2018
Энергетика
274 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеФранция выделит 700 миллионов евро на развитие солнечной энергетики в мире

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области", - написал Порошенко.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - добавил он.

Президент поблагодарил партнеров за поддержку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #солнечная энергетика#альтернативная энергетика в Украине