За последние три года Украина сократила потребление газа на 6 миллиардов кубометров – Гройсман

Согласно прогнозам, до 2022 года потребление газа можно уменьшить еще на 5 млрд кубов.

Премьер-министр Владимир Гройман заявляет, что за последние три года Украина сократила потребление газа на 6 млрд куб. метров.

Об этом он написал в Facebook в заметке «Энергоэффективность просто языком цифр».

«Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 - 24 млрд кубов; 2017 - 18 млрд кубов. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов. Прогноз на 2022 - 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов», - отметил премьер.

Также он отметил прогресс в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ).

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«4 квартал 2015 года - 21 личное домохозяйство имеет солнечную электроустановку; 4 квартал 2017 года - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки. 2014-2017 - 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ.

Кроме того, по данным Гройсмана, в рамках государственной программы для населения "Теплые кредиты", стартовавшей в октябре 2014 года, уже выдано 274 тысячи кредитов на 5 млрд грн. Участниками программы являются около 400 тысяч домохозяйств.

«Государство возвращает 20% для замены газовых котлов (35% для субсидиантов) и 35% - на другие мероприятия (замена окон, установка счетчиков, утепление)», - добавил премьер.