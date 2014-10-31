На достройку саркофага на Чернобыльской АЭС не хватает 615 млн евро

О этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). «Бюджетный дефицит чернобыльского проекта составляет 615 млн евро. Для покрытия этого дефицита предлагается внесение дополнительного вклада со стороны ЕБРР в размере 350 млн евро, вклада со стороны G7 в размере 165 млн евро, а также привлечение грантового финансирования в размере около 100 млн евро от других стран-доноров, не входящих в G7», - говорится в сообщении банка.

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Согласно сообщению, страны G7 ведут активную работу по мобилизации дополнительных средств и планируют проведение конференции по сбору средств весной 2015 года.

«В случае, если страны-доноры, не входящие в G7, не смогут собрать требуемые средства, ЕБРР предоставит недостающее финансирование из собственных фондов», - подчеркивается в сообщении ЕБРР.