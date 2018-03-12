Могерини призвала "Газпром" уважать свои контрактные обязательства перед "Нафтогазом"

Еврокомиссия ведет интенсивные дискуссии с участием вице-президента ЕК Мароша Шефчовича для позитивного решения газового спора Украины и России.

Российский газовый монополист "Газпром" должен уважать свои контрактные обязательства, в частности, по поставке газа Украине в рамках решения Стокгольмского арбитража по спору с Национальным холдингом "Нафтогаз Украины".

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Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в Киеве.

"Мы обсудили с премьер-министром недавнее решение "Газпрома" остановить уже оплаченные поставки газа в Украину. Мы пришли к согласию в том, что "Газпром" должен уважать свои контрактные обязательства. Европейская комиссия проводит интенсивные дискуссии с участием вице-президента Мароша Шефчовича, чтобы достичь позитивного решения этого вопроса", - сказала она.

В свою очередь, Гройсман отметил, что Украина как демократическая и цивилизованная страна требует от России выполнить решение международного суда.

«Украина остается абсолютно на позиции выполнения решения суда. Мы как демократическая цивилизованная страна не даем оценок суду, а говорим о том, что нужно выполнять, и требуем от России выполнить решение Стокгольмского арбитража», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату «Газпромом» долга составляла 3,5 млн долл.

«Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Правительство Украины намерено взыскать с «Газпрома» суммарно 8,5 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 млрд долл. и 172 млрд грн, соответственно.