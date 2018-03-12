Украина увеличила импорт нефтепродуктов в 2,3 раза, больше всего купила у России

13:55, 12 марта 2018
Энергетика
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REUTERS

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 257 миллионов долларов (39,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 240,4 миллиона долларов (37,2%), из Литвы – 62,7 миллиона долларов (доля 9,7%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 86,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе 2018 года импортировала нефтепродуктов на 344,1 миллиона долларов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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