Украина снова призвала Европу отказаться от строительства "Северного потока-2"

По словам Порошенко, только объединенные действия Украины и Евросоюза смогут обеспечить энергетическую безопасность.

Российский "Газпром" окончательно утратил имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского Cоюза и для Украины.

Читайте такжеПорошенко: Украина получит от "Газпрома" все "до копейки", юристы уже готовятся к аресту его активов

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии - Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Киев.

"Газпром" окончательно утратил имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского Союза и для Украины… Россия является ненадежным поставщиком, и только объединенные действия Украины и Европейского Союза смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и ЕС", - сказал глава государства.

Порошенко отметил, что "Газпром" в очередной раз продемонстрировал намерения использовать в будущем вопрос поставки газа в Европу как способ геополитической борьбы, пренебрегая контрактными обязательствами и правосудием.

"Учитывая это, Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС с просьбой отказаться от намерений строительства "Северного потока-2" как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", - добавил президент.

Читайте такжеПопытка "Газпрома" выставить Украину как ненадежного партнера провалилась - Госдеп

По его словам, в ходе ближайшего саммита Украина и ЕС планируют обсудить секторальные направления сотрудничества и возможность присоединения нашей страны к Энергетическому союзу.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату "Газпромом" долга составляла 3,5 миллиона долларов.

"Газпром" на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Правительство Украины намерено взыскать с "Газпрома" суммарно 8,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 миллиарда долларов и 172 миллиардов гривень, соответственно.