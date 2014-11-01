В США из-за падения цен на нефть сильно подешевел бензин

Впервые с 22 декабря 2010 года средняя розничная цена на бензин в Соединенных Штатах опустилась ниже отметки в $3 за галлон (около 79 центов за литр).

Об этом сообщила Американская автомобильная ассоциация (ААА), передает ТАСС.

Таким образом, бензин в США сейчас дешевле молока, средняя цена которого составляет $3,73 за галлон.

По словам представителей ААА, осенью автомобильное топливо в США традиционно немного дешевеет на фоне снижения активности автомобилистов, однако в этом году цены на бензин идут вниз особенно быстро из-за резкого падения стоимости нефти на мировых биржах.

"С конца июня этого года цена нефти марки WTI (западнотехасская светлая) снизилась более чем на $20 на фоне увеличения объемов добычи и обеспокоенности трейдеров относительно перспектив мировой экономики. Примечательно, что некоторые члены ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, готовы поддерживать цены на низком уровне ради сохранения своей доли на рынке", - отмечается в заявлении ААА.

Читайте такжеДешевая нефть не приведет к снижению цен на бензин в Украине - экспертыНефть сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже в пятницу подешевела на 0,7%, опустившись до отметки $80,54 за баррель.

По оценке ААА, благодаря подешевевшему топливу потребители в США будут ежедневно экономить около $250 млн по сравнению с летом нынешнего года, когда средняя цена на бензин составляла $3,68 за галлон. Как отмечают экономисты, низкие цены на бензин должны положительно отразиться на экономике США.

"Когда автомобильное топливо дешевеет, а стоимость других товаров и услуг не меняется, растет потребительская активность. Хорошо, что цены упали в ноябре, когда многие покупают рождественские и новогодние подарки", - отметил аналитик американской исследовательской компании IHS Крис Кристофер.

Средняя цена бензина в США выводится на основе данных, предоставляемых автозаправочными станциями со всей страны.