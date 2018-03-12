«Нафтогаз» в этом году рассчитывает отсудить у России $8 миллиардов за захваченные в Крыму активы

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в этом году может отсудить у России около 8 млрд долл. ущерба из-за захвата активов компании на территории Крыма в результате аннексии полуострова весной 2014 года.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Да, уже в этом году можем выиграть до 8 млрд долл. Но потом будет вопрос как забрать», - написал он.

По словам Витренко, в этом иске ответчиком является Российская Федерация. Исковые требования составляют 5 млрд долл., а с учетом ожидаемых процентов – 8 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии «Черноморнефтегаз» потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

В середине января 2017 года «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний.

20 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков, которые понесла компания в результате незаконного захвата Россией активов "Нафтогаза" в Крыму. Также сообщалось, что вынесение судом решения по этому делу запланировано до конца 2018 года.