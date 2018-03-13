Журналисты рассказали, как работает формула "Роттердам+" и кто зарабатывает на коррупционной схеме (видео)

Эксперты подсчитали, что из-за глобальной махинации за 2 года украинцы переплатили уже более 25 миллиардов гривень.

Два года действует известная формула определения стоимости угля "Роттердам+", и уже два года украинцы почти вдвое переплачивают олигарху Ринату Ахметову за произведенную с его угля электроэнергию.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

"Два года подряд, несмотря на потерю большинства своих заводов на оккупированном Донбассе, Ахметов остается самым богатым человеком в стране. Более того, его состояние, в отличие от рядовых граждан, не уменьшается, а растет", - говорится в сюжете.

"Роттердам+" - это формула расчета стоимости угля, поставляемого на тепловые электростанции. Уголь там сжигают, в процессе производят электроэнергию и продают ее украинцам.

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Поэтому когда украинцы платят за электроэнергию, они автоматически оплачивают и ее коррупционную составляющую, которая прямо заложена в тарифы.

"Украинский уголь стоит около тысячи гривень за тонну. Но два года назад власти решают: платить за уголь лучше не тысячу, а, например, две. Как на международной бирже в Роттердаме. То есть, в стоимость горючего для наших теплоэлектростанций заложили его транспортировку морем, перевалку в порту и доставку железной дорогой", - говорится в сюжете.

"Таким образом, стоимость этого угля раздувается. Это завышает тарифы тепловой генерации, и это завышает финальную цену электроэнергии", - рассказывает глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Эксперты подсчитали, что из-за глобальной махинации за 2 года украинцы переплатили уже более 25 миллиардов гривень. "Для сравнения, лишь 6 млрд в этом году предусмотрено на централизованное приобретение медикаментов и лечебного питания для всей страны. То есть "роттердамовских" переплат хватило бы на 4 года обеспечение больниц", - говорят журналисты.

"Переплачивают все. Проезд в метро и электротранспорте - 20% себестоимости - это электроэнергия. Подача холодной воды - 40% себестоимости - это электроэнергия", - говорит Герус.

В Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг подсчитали, что в среднем за кондиционер мы ежегодно переплачиваем 102 гривни, за холодильник - 127 гривень, бойлер - 340 гривень, духовку - 392 гривни.

"Кто же обогащается на "Роттердаме+"? Уголь сжигается на ТЭС, 80% которых принадлежит корпорации ДТЭК Рината Ахметова. И он же добывает 85% угля. Поэтому самостоятельно обеспечивает свою генерацию дешевым сырьем. Но платим мы за него вдвое дороже", - говорится в сюжете "Грошей".

"Они имат наибольшую выгоду. Потому что они свой уголь закладывают по высокой роттердамской цене в тарифы всем потребителям", - отмечает Герус.

По данным журналистов, за два года после введения "Роттердаме+" операционная прибыль ДТЭК выросла на 206% и составил 23 миллиарда гривень.

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Еще летом прошлого года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело. Детективы исследуют роль руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, который и "ввел коррупционный тариф".

Журналисты отмечают, что сам Вовк живет в 4-этажном особняке стоимостью около двух миллионов долларов, который с началом "Роттердама+" был переоформлен на его сожительницу, которая никогда ранее не занималась бизнесом.

"Наивно было бы думать, что молодой специалист так рискнул и ведет с Роттердамом и Ахметовым собственную игру. Схемы такого уровня запускаются только с благословения и под контролем высшей власти. Как тут не вспомнить, что Дмитрия Вовка отправили в НКРЭКУ с финкомпании ICU, которая, как уже всем известно, не чужда президенту Петру Порошенко", - говорится в сюжете журналистов.

"Никакого независимого регулятора нет. НКРЭКУ - полностью подчиненный Банковой и лично президенту орган", - говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По словам председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая определяется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды) вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.