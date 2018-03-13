Цены на нефть стабильны после сильного снижения накануне

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,05 процента до $64,92 за баррель.

Цены на нефть стабилизировались утром вторника после сильного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, вызванного ожиданиями дальнейшего роста добычи сырья в США.

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Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,05 процента до $64,92 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,33 за баррель, что на 0,05 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

В понедельник оба бенчмарка подешевели примерно на один процент.

“Цены на нефть снизились из-за опасений о том, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране”, – считают аналитики банка ANZ.

Управление энергетической информации (EIA) в своём мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году.

Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.

Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131.000 баррелей в сутки к марту до 6,95 миллиона баррелей в сутки – свежего максимума, следует из данных EIA.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика EIA.