Медведев подписал постановление о цене на газ для Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регулирующее цену на газ для Украины этой зимой.
Об этом сообщает сайт правительства России.
"Подписанным постановлением установлен на временной основе на период до 31 марта 2015 года особый порядок расчёта ставок вывозных таможенных пошлин в зависимости от уровня контрактной цены в отношении природнго газа, поставляемого с территории Российской Федерации на территорию Украины", - говорится в Постановлении от 1 ноября 2014 года №1137.
Согласно документу, экспортная пошлина будет рассчитываться по следующей формуле: при цене в 333,3 доллара США и выше за 1 тыс. куб. м газа снижение составит 100 долларов США, при цене ниже 333,3 доллара США снижение составит 30% такой цены.
Читайте такжеУкраина продолжит борьбу за снижение цены газаКак сообщал УНИАН, Украина, Россия и Евросоюз в рамках переговоров также подписали протокол, согласно которому оплата Украиной долга за газ, поставленный в конце 2013 года, а также во втором квартале 2014 года, в размере 3,1 млрд долл., признается окончательной для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», и одновременно частичной для российского газового монополиста «Газпрома». Кроме того, в протоколе вновь отмечается, что долг должен быть оплачен двумя траншами до конца года и факт его оплаты является условием поставок новых объемов газа, которые будут оплачены на условиях предоплаты и без использования принципа «бери или плати».
Также в протоколе говорится, что плата за транзит газа будет осуществляться в полном объеме в соответствии с контрактом. Причем «Газпром» должен перечислять средства на счета «Нафтогаза».
Читайте такжеГончар: «Газовое соглашение с Россией стоит не дороже бумаги, на которой оно написано» Цена газа, который Украина может закупить в период до 31 марта 2015 года, определена следующим образом: «Если ее формульное значение превышает показатель в 333,33 долл. за тысячу кубометров, то скидка, предоставляемая поставщиком топлива, составляет 100 долл. США. Если формульная цена ниже 333,33 долл. за тысячу кубометров, то скидка составит 30% от цены».
Ранее в Европейской комиссии уточняли, что цена топлива в зимний период для Украины составит 385 долл. за тысячу кубометров.