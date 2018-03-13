«Энергоатом» и Госэнергоэффективности будут сотрудничать в сфере внедрения нового стандарта энергоменеджмента

Ожидаемый экономический эффект для "Энергоатома" от внедрения нового стандарта энергоменеджмента составляет 100 млн грн в год.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Государственное агентство по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, Институт энергосбережения и энергоменеджмента университета «КПИ им. Игоря Сикорского» и общественная организация «Высший совет энергоаудиторов и энергоменеджеров» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, которое позволит повысить энергоэффективность производственных процессов компании, а также внедрить новый стандарт энергоменеджмента.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня этот меморандум подписал глава «Энергоатома» Юрий Недашковский, глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, руководитель Института Сергей Денисюк и глава общественной организации Вадим Улида.

«Этот меморандум положит начало взаимодействию по широкому кругу вопросов, в частности – это внедрение системы энергоменеджмента, проведение энергетических аудитов с целью подготовки и осуществления проектов по повышению энергоэффективности и уменьшению нерационального использования энергии в компании», - отметил Недашковский, добавив, что внедрение нового стандарта ISO 50001 «Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента» позволит готовить специалистов, которые будут отвечать в компании за выполнение мер по снижению энергозатрат.

«Этот стандарт ISO 50001 «Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента» воплощает в себе лучшие мировые практики в сфере энергоменеджмента, что очень актуально для нас в сегодняшних условиях. Это путь в новую модель энергорынка, к корпоратизации и повышению конкурентоспособности компании», - отметил президент «Энергоатома».

По словам Савчука, внедрение энергоменеджмента на предприятии позволяет без дополнительных капиталовложений снизить потребление энергии на 10-20%.

«Ожидаемый экономический эффект для «Энергоатома» от повышения эффективности технологических процессов может составлять более 100 млн грн в год, и это при соблюдении всех стандартов безопасности», - отметил Улида.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Энергоменеджмент - это система управления предприятием, которая позволяет наладить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и достичь производственных и финансовых целей компании при минимальных энергозатратах.​