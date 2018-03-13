В Раде призывают начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства газопровода "Северный поток-2"

С соответствующим обращением к президенту Украины и правительству выступила фракция "Народный фронт" в парламенте.

Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Украины Петру Порошенко и правительству начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

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"Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и пункта 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества нам надо провести консультации между Украиной и Еврокомиссией по недопущению строительства газопровода. Обращаемся к президенту Украины, к правительству безотлагательно начать консультации с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул руководитель фракции.

"Хочу заметить, что вопрос сопротивления России - это не только вопрос Украины. Это также вопрос к нашим европейским партнерам, к Европейскому Союзу, с которым было подписано Соглашение об ассоциации и членстве в ЕС", - добавил он.

Максим Бурбак сообщил, что сегодня фракция зарегистрировала проект постановления №8111 об обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2".

"Еще раз напоминаю всем нам и нашим западным партнерам: для России газ – это не торговля, это оружие и шантаж. Мы избавились, благодаря решению правительства Арсения Яценюка в 2014 году, от газовой удавки. Более двух лет не покупаем ни одного кубометра газа от страны-агрессора. Но зато Европа сама залезает в газовую удавку. И эта петля называется "Северный поток-2", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также отметил, что если газопровод начнет работать, Украина будет терять 3 млрд долларов ежегодно.

"Мы приветствуем решение наших европейских партнеров относительно предоставления макрофинансовой помощи на один миллиард евро. Но хочу, чтобы они также осознали, что в случае строительства "Северного потока-2" существенно уменьшатся поступления в бюджет Украины. Сумма составляет 3 миллиарда долларов", - подчеркнул Максим Бурбак.